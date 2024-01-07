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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

لو بتعاني من الأرق والسهر.. اتبع هذه الخطوات قبل النوم ستشعر بالتغيير

صدى البلد

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن من يعاني من الأرق والهواجس ولا ينام الليل إلا قليلا فعليه بهذا العمل. 

علاج الأرق قبل النوم 

أولا:  قبل النوم مباشرة قراءة المعوذات (الإخلاص والفلق والناس )  مرات كثيرة في الكفين ومسح الوجه والجسد بهما.

ثانيا: آية الكرسي. 

ثالثا: قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة.

رابعا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يغلبه النوم ، وحبذا لو نوى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينام، سوف يدركه النوم بعد فترة وجيزة. 

هذه وصفة نافعة مجربه له ولمن حاله كحاله وقد وصفتها لبعض من كان يلازمه الأرق فزال أرقه بفضل الله تعالى ثم بالتزامه بذلك العلاج الناجع والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

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علاج النوم من القرآن 

قراءة آخر 4 آيات من سورة الكهف قبل النوم؛ أثبتت التجارب أنها تقي العبد مما يزعجه في نومه، وذلك كما ورد في قوله تعالى.

{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}.

دعاء النوم 

لقّن الرّسول - صلّى الله عليه وسلّم- خالد بن الوليد دعاءً يقول فيه: «اللهمّ ربّ السموات السبع وما أظلّت، وربّ الأرضين وما أقلّت، وربّ الشياطين وما أضلّت، كن لي جارًا من شرّ عبادك كلّهم جميعا أن يفرّط عليّ أحدٌ منهم أو يطغى، عزّ جارك وجلّ ثناؤك».

دعاء لعلاج الأرق وقلة النوم

«اللهمّ غارت النجوم، وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تَأخِذكْ سِنة ولآ نَومْ يا حَي يا قِيِومْ،أهْدِئْ ليلي، وأنم عيني».

وفيه أيضا: عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كان يُعَلِّمُهم مِنَ الفَزَعِ: «أعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التامَّةِ مِنْ غَضِبهِ، وعِقَابِهِ، وَشرِّ عِبَادِه، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وأعُوذُ بِكَ رَبِّ أنْ يَحضُرُونِ».

علاج الأرق قبل النوم دعاء علاج الأرق

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