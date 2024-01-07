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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عصابة للسرقة بالإكراه على الطرق العامة بالقليوبية

متهم
متهم

تمكنت مديرية أمن القليوبية من القبض على عصابة السرقة بالاكراه على الطرق بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية حيث تبين انهم 3 عاطلين يقومون باستيقاف المواطنين وسرقة متعلقاتهم واستوقفوا عامل لسرقة دراجته النارية واطلقوا علية الرصاص وتم نقله للمستشفى وتولت النيابة التحقيق. 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من رئيس مباحث القناطر الخيرية يفيد ورود اشارة من إحدى المستشفيات بوصول عامل مصاب بطلق خرطوش فانتقلت قوة امنية وبسؤال المصاب قرر أنه حال عودته من العمل وسيره بدراجة نارية ملك شقيقه بإحدى الطرق بدائرة المركز فوجئ بقيام 3 اشخاص مجهولين بإستيقافه ومحاولة الإستيلاء على الدراجة ، ولدى مقاومته لهم  أطلق أحدهم عيار نارى من فرد محلى فأحدث إصابته وإستولوا على الدراجة وتوصلت التحريات الى ان وراء ارتكاب الواقعة  3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية. 
وعقب تقنين الإجراءات  تم  ضبطهم ، وبحوزتهم فرد محلى وبندقية خرطوش عدد من الطلقات، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها ، و الدراجة النارية المستخدمة فـى الواقعة "بدون لوحات معدنية   " ملك أحدهم " ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة .

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