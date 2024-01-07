427 سريرًا بينها 109 لـ الرعايات المركزة.. تفاصيل عن مجمع السويس الطبي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تفاصيل مجمع السويس الطبي بمحافظة السويس، المزمع افتتاحه رسميًا، ضمن منظومة العمل بالتأمين الصحي الشامل.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن قسم الطوارئ يستقبل يوميًا أكثر من 1400 حالة، مشيرًا إلى أن المجمع يقدم خدماته كافة التخصصات الطبية، لأهالي محافظة السويس، والمدن المجاورة.

وقال «عبدالغفار» إن مجمع السويس الطبي يضم 64 عيادة خارجية، وتصل سعته السريرية لـ427 سريرًا، بينها 109 أسرة الرعايات المركزة، و70 سريرًا للغسيل الكُلوي، و28 سريرًا للطوارئ، و54 حضانة، و16 غرفة عمليات، منها 4 غرف للولادة القيصرية، والولادة الطبيعية، ووحدة للمناظير، إضافة إلى 4 مراكز متخصصة لأمراض الكُلى والمسالك، وطب وجراحة العيون، وأمراض القلب والقسطرة، والحروق.

وتضم تلك الأقسام "جراحة الأوعية الدموية، وقسم الحروق، ووحدة السكتة الدماغية، وجراحات التجميل، وجراحة الوجه والفكين، وجراحة العمود الفقري، وجراحات القلب، وجراحة الصدر، وجراحة المخ والأعصاب، والباطنة، والجراحة العامة، والعظام، والعلاج الطبيعي والتأهيل، والُكلي، وجراحة المسالك، ووحدة المناظير، والجلدية، والنساء والتوليد، والكبد، والأطفال، والأسنان، والنفسية والعصبية، والرعايات المركزة، وحضانات المبتسرين، والقلب والقسطرة، والطوارئ، والأشعة التشخيصية".

وتابع «الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،» أن مجمع السويس الطبي يضم قسمًا للمعامل يشمل معامل "الكيمياء والدم، والمناعة، والطفيليات، والأنسجة، والميكروبيولوجي"، وقسمًا للأشعة يضم "البانوراما، والجاما كاميرا، وهشاشة العظام، الفلورسكوبي، والسينية، والموجات الصوتية، والرنين المغناطيسي، والمقطعية، والماموجرافي"، إضافة إلى بنك الدم التجميعي، والصيدليات.