فلاي دبي تعلن عدم تأثرها بقرار منع تحليق طائرات «بوينج 737 ماكس 9»

قررت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية منع التحليق المؤقت وإجراء عمليات فحص لبعض طائرات بوينج من طراز "737 ماكس 9" التي تشغلها شركات الطيران الأمريكية، والتي أيضا تخدم في دول أخرى، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

جاء القرار بعد يوم من انفجار جزء من جسم طائرة "ألاسكا إيروايز" الجديدة أثناء الطيران.

وأوقفت إدارة الطيران الفيدرالية "FAA"، أمس السبت، مؤقتاً 171 طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس 9" لفحص السلامة.

من جانبها، أكدت شركة "فلاي دبي" أن طائرات "بوينج 737 ماكس 9" الثلاث في أسطولنا لم تتأثر، بعدما أصدرت هيئة تنظيم الطيران الأمريكية توجيهات طارئة بوقف تحليق هذا الطراز.

وقال متحدث باسم الشركة لـ" الشرق بلومبيرج" إن فلاي دبي تقوم بتشغيل طائرات "بوينج 737 ماكس 9" بتكوين مختلف مع مخارج المقصورة المتوسطة الخلفية، وهو ما لم تتم الإشارة إليه في توجيه إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.