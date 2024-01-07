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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة صبر لوالده.. آخر ما كتبه الشهيد الصحفي حمزة وائل الدحدوح

وائل الدحدوح ونجله
وائل الدحدوح ونجله الشهيد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، باستشهاد صحفيين أحدهما نجل الصحفي وائل الدحدوح، وإصابة آخر، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم غرب مدينة خان يونس.

وكان حمزة وائل الدحدوح قبل استشهاده بساعات كتب تحت صورة لوالده "إنك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرًا ما صبرت".

أما آخر حالة وضعها قبل ساعة وهي: أكفان شهداء في غرفة موتى.. وقبلها رثاء لحارته التي صارت في غزة مدينة أشباح.

 ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا صوب مركبة، كان يستقلها صحفيون، ما أدى لاستشهاد الصحفي حمزة (29 عاما) نجل وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، وإصابة آخر، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة صحفيين في منطقة المواصي غرب خان يونس.
 
ووثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 102 صحفي وإصابة 71 بجروح خطيرة خلال عام 2023.

وجدير بالذكر أن وائل الدحدوح قد فقد معظم أفراد أسرته ، من بينهم زوجته واثنين من ابنائه وحفيده، جراء استهداف الاحتلال لمنزل عائلته قبل أسابيع.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، أصيب وائل الدحدوح في ذراعه بشظايا صاروخ في قصف إسرائيلي على مدرسة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

إسرائيل الصحفي وائل الدحدوح طائرة مسيرة إسرائيلية طائرة مسيرة غرب خان يونس نجل وائل الدحدوح

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