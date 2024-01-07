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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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واكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه تم توجيه حملة من إدارة تموين أولاد صقر برئاسة محمد شعير مدير عام الإدارة إلى قرية الصوفية بعد ورود معلومات إلى مديرية التموين تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق المدعم محمل على سيارة نصف نقل بغرض الإتجار به بالسوق السوداء وتم ضبط  49 شيكارة دقيق بلدى مخصصة للمخابز المدعمة.

وأضافت أنه تم تسليم الدقيق بالإيصال اللازم و عمل محضر قسم اولاد صقر و تسليم السيارة للمركز ضمن المضبوطات ، وكذا عمل محضر رقم 1 لسنه 2024جنح مركز أولاد صقر للإتجار بسلع محظور تداولها خاصة بوزارة التموين ومخصصة للمخابز المدعمة وذلك للإتجار بها في السوق السوداء.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية احتفالات عيد الميلاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدعم لمستحقيه الجهات الرقابية الفرق الطبية الطب البيطري تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية تكثيف الحملات التفتيشية

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