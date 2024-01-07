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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتشار الفرق الطبية بمحيط الكنائس تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إنه تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قامت الفرق الطبية التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بالانتشار المكثف داخل الكنائس، والعيادات المتنقلة بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وذلك لتقديم الخدمة الطبية للأخوة الأقباط من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات الطبية المختلفة، وذلك في إطار التأمين الطبي للكنائس والمواطنين المترددين عليها.

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وأوضح وكيل الوزارة بأنه تم التنسيق مع الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها لتجهيز سيارات للتأمين الطبي للكنائس، وتعزيزها بأطباء في مختلف التخصصات الطبية، وصيادلة، وتمريض، كما تم الإمداد بأدوية ومستلزمات طبية للإسعافات الأولية.

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