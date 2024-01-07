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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أشادت بدعم الكنيسة للمرضي.. مستشفي الأورام بالاقصر تهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد

صدى البلد

تقدمت ت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، بالتهنئة إلى قداسة البابا  تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنين أن يديم الله المحبة والاستقرار على الوطن .

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وقدم جميع العاملين بالمستشفى التهنئة للأخوة الأقباط، مثمنين كافة المبادرات التي تقوم بها الكنيسة وشباب الأقباط فى دعم المرضى، والوقوف بجانبهم طوال رحلتهم العلاجية، بجانب تقديم الدعم للمستشفى والمساهمة فى استكمال مسيرة العطاء لها لخدمة الاف المرضي بمحافظات الصعيد، داعين الله ان يكون هذا العام عام خير وسعادة على الشعب المصرى بأكمله.  

وأكدت مديرة العلاقات العامة، نورهان كمال سليم ، أن رجال الدين المسيحي حريصين كل الحرص علي دعم المستشفي باستمرار، من خلال الزيارات المتكررة والمبادرات التى يدشنها شباب الكنائس لدعم الأطفال مرضي السرطان، موجهة التهنئة للاخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

من جانبه هنأ محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان؛  قداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولقيادات الكنائس بمحافظة الأقصر، والاخوة الاقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وثمن الدور الذي تقوم به الكنيسة والمبادرات المستمرة لشباب الكنائس لدعم المرضى ورفع معنوياتهم فى رحلتهم لمحاربة السرطان، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا جميعا نعمة الأمن، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والرقي والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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