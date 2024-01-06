عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الاقصر يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينتي الأقصر والبياضية

صدى البلد

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بجولة تفقدية بمدينتي الأقصر والبياضية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الأبنية التعليمية، وذلك برفقة رئيس مدينة الأقصر اللواء علي الشرابي، ورئيس مدينة البياضية المهندس محمود شاهين، والمهندس أحمد النوبي مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر.

 

استعدادا لامتحانات الإعدادية والثانوية.. وكيل تعليم الأقصر يجتمع بمديري العموم

انطلاق 55 رحلة بالون طائر فى سماء الأقصر


وبدأت الجولة بتفقد أعمال مشروع توسعة مدرسة نجع الخطباء الإبتدائية بمدينة الأقصر، التي تتضمن إنشاء جناح جديد يستوعب 17 فصل إلى جانب 7 فصول قائمة ليصل عدد الفصول بالمدرسة 32 فصلا منها 6 فصول رياض أطفال، بمدة تنفيذ 11 شهراً.

كما تفقد المحافظ أعمال مشروع توسعة مدرسة الشيخ صالح أحمد رضوان الإبتدائية بمدينة البياضية، والتي تتضمن إنشاء جناح جديد يستوعب 16 فصل إلى جانب 16 فصلا قائما ليصل عدد الفصول بالمدرسة إلى 32 فصلا منها 8 فصول رياض أطفال، بمدة تنفيذ 11 شهراً ونصف.

من جانبه أكد محافظ الأقصر، على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والاشتراطات القياسية والانتهاء من الأعمال الإنشائية في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية، لافتا إلى أن أعمال التوسعة الجارية تستهدف تخفيض كثافة الفصول وزيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال وتوفير مناخ تعليمي جيد.

وخلال الجولة استمع المحافظ لآراء المواطنين وملاحظاتهم، حيث أشادوا بالجهود المبذولة من الدولة لتنفيذ المشروعات التعليمية لخدمة أبنائهم وبالمشروعات الخدمية المختلفة الجاري تنفيذها والتي تساهم في التسهيل عليهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

IMG-20240106-WA0009
IMG-20240106-WA0009
IMG-20240106-WA0008
IMG-20240106-WA0008
IMG-20240106-WA0007
IMG-20240106-WA0007
IMG-20240106-WA0006
IMG-20240106-WA0006
الأقصر الإعدادية والثانوية الجهاز المركزى للتعمير المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر تطوير قطاع التعليم تنفيذ المشروعات جولة تفقدية قطاع التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

ترشيحاتنا

قضية شرف.. تحقيقات موسعة مع المتهمين بإنهاء حياة صاحب شركة وسكرتيرة بالمعصرة

ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ .. اعرف المواعيد

مراسل "القاهرة الإخبارية": بايدن استغل ذكرى اقتحام الكونجرس لتشويه صورة ترامب

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

الأوقاف: ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الحسين في ثوب جديد خلال شهر رمضان

الجيش الأردني يكشف تفاصيل تصفية مهربي المخدرات في سوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصفح الموبايل والكمبيوتر قبل النوم يعرضك للإصابة بأخطر الأمراض

نشرة المرأة والصحة| نيرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة.. وجمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن إنقاذ عماد الدين أديب

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول يوميا

احذر | ماذا يحدث للجسم عند ارتداء الجوارب أثناء النوم؟

فيديو

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ