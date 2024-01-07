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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من كاتدرائية السمائيين.. محافظ جنوب سيناء يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

فودة
فودة

هنأ اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أقباط جنوب سيناء بعيد الميلاد المجيد في أجواء تسودها روح المحبة والإخاء.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ جنوب سيناء اليوم، الأحد، لكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رافقه الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والقيادات الأمنية، والتنفيذية، ومشايخ وعلماء الأزهر الشريف والأوقاف، والنائب جيفارا الجافي، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من ممثلي طوائف المجتمع المختلفة.

كان في استقباله الأنبا أبوللو، أسقف سيناء الجنوبية، وعدد من الأساقفة ورعاة الكاتدرائية والرهبان.

خلال اللقاء، أعرب محافظ جنوب سيناء عن خالص تهانيه القلبية للإخوة الأقباط بمصر عامة وجنوب سيناء خاصة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن المصريين جميعاً تجمعهم أواصر المحبة والأخوة، لا فرق فى ذلك بين مسلم ومسيحى، لأنهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، كما تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معاً على تنمية واستقرار البلاد.

وقال إن احتفالات العام الميلادي الجديد تأتي هذا العام بالتزامن مع فترة رئاسية جديدة، مشيدا بدور المصريين وتلاحمهم وإقبالهم الكثيف على صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية، الذي أظهر للعالم أجمع أن المصريين، مسلمين ومسيحيين، سيظلون دائماً وأبداً نسيجاً واحداً مترابطاً على مر العصور، مهما كانت التحديات والصعاب.

وحرص الجميع علي تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توليه فترة رئاسة جديدة لدعم الاستقرار واستكمال عجلة البناء والتنمية.

وأشاروا لدور مصر الجوهري خلال الأحداث الجارية، ودور قيادتها السياسية الحكيمة، داعين الله عز وجل أن يزيح الغمة عن أهل فلسطين العزيزة، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

من جانبه، أبدى الأنبا أبولو، أسقف سيناء الجنوبية، سعادته البالغة لحرص المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية على الحضور وتقديم التهنئة بمقر الكاتدرائية.

وأعرب عن تقديره لحجم الود الذي يلمسه خلال احتفالات العيد من مختلف طوائف الشعب، مؤكدًا أن مصر بقيادتها الحكيمة الواعية ستظل دائما آمنة فى ظل ما يشهده محيطنا من صراعات، متمنيا دوام المحبة والسلام على وطننا مصر العزيز.

وفي نهاية اللقاء، تم التقاط صورة تذكارية للحضور.

جنوب سيناء فودة يهنئ الأقباط عيد الميلاد

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