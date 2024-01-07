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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المتحف المصري الكبير يضم آثارًا نادرة تعرض لأول مرة| فيديو

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار، إن التشغيل التجريبي لـ المتحف المصري الكبير يقتصر على المسلة المعلقة والبهو العظيم والدرج العظيم، ولكن كل ذلك سيتغير عقب الافتتاح الرسمي.

 

 افتتاح معرض مراكب الملك خوفو

وأضاف زيدان، خلال مداخلة هاتفية  لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيتم فتح قاعتيِّ الملك توت عنخ أمون وتحملان كل مقتنياته بينها مقتنيات تظهر لأول مرة، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح قاعات عرض لكنوز وآثار يتم عرضها لأول مرة.

 

وأوضح  مدير الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار، أنه سيتم افتتاح معرض مراكب الملك خوفو، لافتًا إلى أن أحد تلك المراكب لم تظهر أمام العالم من قبل، فضلًا عن قاعات العرض الرئيسية التي تضم 12 قاعة من أجمل قاعات العرض من العصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني.
 

المتحف المتحف المصري الكبير الافتتاح الرسمي الملك خوفو مراكب الملك خوفو

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