محافظ مطروح يؤكد أهمية الدور السياسي والاجتماعي لمجلس العمد والمشايخ

أكد محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الأحد، على أهمية الدور السياسي والاجتماعي الذي يقوم به مجلس العمد والمشايخ في تحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي، وما يقوم به من تعاون مع جميع الجهات وتواصل وتفاعل مع المواطنين ونقل مطالبهم واحتياجاتهم.



جاء ذلك خلال استقبال المحافظ ، اليوم "الأحد" العمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح السابق، مقدما له الشكر على فترة توليه المجلس مع إهدائه نسخة من كتاب الله، والعمدة عبدالكريم يونس الصافي المحفوظى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح الجديد، موجها له التهنئة لتوليه مهام منصبه كرئيس للمجلس.



وأشاد محافظ مطروح، بدور المجلس في تحقيق المصالحات والجلسات العرفية التي تحقق مزيد من الاستقرار والسلم المجتمعي، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه التعاون والدعم لمجلس العمد والمشايخ .