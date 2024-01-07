المصريون سيظلون جسدا واحدا.. محافظون وتنفيذيون يهنئون المسيحيين بعيد الميلاد

هنأ عدد من المحافظين والقيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية، الأخوة المسحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، في ملحمة وطنية للنسيج الوطني الواحد، فيما عبرت القيادات القبطية عن سعادتها البالغة بتلك التهنئة.

ففي محافظة جنوب سيناء، أكد المحافظ اللواء خالد فودة خلال زيارته، اليوم، كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ؛ لتقديم التهنئة- أن المصريين مسلمين ومسيحيين سيظلون دائماً وأبداً نسيجاً واحداً مترابطاً على مر العصور، مهما كانت التحديات والصعاب.



وأعرب فودة ، عن خالص تهانيه القلبية للإخوة الأقباط بمصر عامة وجنوب سيناء خاصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن المصريين جميعاً تجمعهم أواصر المحبة والأخوة، لا فرق في ذلك بين مسلم ومسيحى، لأنهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة.

وأضاف أن احتفالات العام الميلادي الجديد تأتي هذا العام بالتزامن مع فترة رئاسية جديدة، مشيدا بدور المصريين وتلاحمهم وإقبالهم الكثيف على صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية.

من جانبه، أبدى الأنبا أبوللو، سعادته البالغة لحرص المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية على الحضور وتقديم التهنئة بمقر الكاتدرائية، معربًا عن تقديره لحجم الود الذي يلمسه خلال احتفالات العيد من مختلف طوائف الشعب، مؤكدًا أن مصر بقيادتها الحكيمة الواعية ستظل دائما آمنة في ظل ما يشهده محيطنا من صراعات، متمنيا دوام المحبة والسلام على وطننا مصر العزيز.

وفي شمال سيناء، هنأ المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة- خلال زيارته مطرانية شمال سيناء- الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، في حضور القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي، مؤكدًا على وحدة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه.

وقال المحافظ ، إن هناك لقاءات متواصلة مع الأخوة الأقباط، موجهًا الشكر لأسقف إيبارشية شمال سيناء الأنبا قزمان على تواجده في جميع المناسبات، متمنيا أن يعم الخير على مصر وعلى سيناء، وأن تظل راية مصر مرفوعة وخفاقة.

بدوره وجه الأنبا قزمان، الشكر إلى المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية على التهنئة بعيد الميلاد المجيد، لافتا إلى أن كل من الدين الإسلامي والمسيحي يحضان على المحبة والسلام، موجهًا التحية والشكر إلى رئيس الجمهورية، شاكرا الله على تحقيق أمنية الشعب المصري بتواجد الرئيس السيسي معنا في تلك الظروف غيرالمسبوقة في العالم كله، مشيدا بقيادة الرئيس الحكيمة لسفينة الوطن.

من جهته، قدم مدير عام الأوقاف بالمحافظة الشيخ محمود مرزوق، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد نيابة عن أئمة المساجد في كافة ربوع المحافظة، مشيرًا إلى أن عيد الميلاد المجيد يؤكد على وحدة الشعب المصري وترابطه وتماسكه، ويتجدد معه الأمل والمحبة كل عام.

وفي قنا.. زار المحافظ أشرف الداودى، مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذوكس، واستقبله نيافة المطران تكلا مطران دشنا وتوابعها، والقمص بولس متري وكيل المطرانية وعدد من آباء كنيسة مارجرجس بدشنا.

وأكد محافظ قنا، على حرص جميع القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة على المشاركة في الاحتفال والتهنئة، تأكيدا على مشاعر الأخوة والوحدة الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصري، فمصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار بوحدة جميع أبنائها.

بدوره.. أعرب المطران تكلا عن سعادته البالغة وشكره وتقديره لمحافظ قنا وأعضاء الوفد المرافق له، لحرصهم على تقديم التهنئة بهذه المناسبة المجيدة، مؤكدا أن الشعب المصري تجمعه مشاعر المحبة والتآلف، وأن عيد الميلاد المجيد رسالة محبة للعالم وفرصة طيبة أمام كل إنسان لإحياء الخير مع نفسه وأسرته ومجتمعه، من أجل صنع مستقبل أفضل لوطننا الذي نعيش فيه والإنسانية جميعها.