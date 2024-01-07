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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5 آلاف طن.. السعودية تعلن تفاصيل المساعدات المرسلة لإغاثة غزة

المساعدات السعودية
المساعدات السعودية إلى غزة

ذكرت وسائل إعلام سعودية اليوم الأحد أن إجمالي المساعدات الإنسانية التي أرسلتها السعودية إلى قطاع غزة بلغت نحو 5 آلاف طن وصلت إلى مدينة العريش حتى الآن.

 

وأفادت فضائية الإخبارية السعودية أن أكثر من 180 شاحنة مساعدات و20 سيارة إسعاف وصلت إلى العمق الفلسطيني، في إطار الجسر الجوي الذي دشنته المملكة لإغاثة أهالي غزة.

 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 38 متجهة إلى مطار العريش الدولي في مصر ، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 23 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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