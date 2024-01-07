وسائل إعلام: إسرائيل تستهدف الجيش اللبناني واليونيفيل في الجنوب

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد قوات الجيش اللبناني والقوات الأممية "يونيفيل" في قرية حولا بجنوب لبنان.

وأوضح موقع النشرة اللبناني أن اليونيفيل والجيش كانا يرافقان عمال شركة الكهرباء لإصلاح الشبكة المتضررة بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على بلدة حولا.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيطهم بثلاث قذائف رغم مرافقتهم من قبل اليونيفيل والجيش اللبناني"، مشيرا إلى "اصابة احدى اليات اليونيفيل بشظية في الزجاج".

و تصاعدت المواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات حزب الله في جنوب لبنان بعد اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري بالضاحية الجنوبية في بيروت الثلاثاء الماضي، بعد استهدافه وستة قيادات آخرين بطائرات مسيرة.