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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل إعلام: إسرائيل تستهدف الجيش اللبناني واليونيفيل في الجنوب

جنوب لبنان
جنوب لبنان

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد قوات الجيش اللبناني والقوات الأممية "يونيفيل" في قرية حولا بجنوب لبنان.

وأوضح موقع النشرة اللبناني أن اليونيفيل والجيش كانا يرافقان عمال شركة الكهرباء لإصلاح الشبكة المتضررة بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على بلدة حولا.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيطهم بثلاث قذائف رغم مرافقتهم من قبل اليونيفيل والجيش اللبناني"، مشيرا إلى "اصابة احدى اليات اليونيفيل بشظية في الزجاج".

و تصاعدت المواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات حزب الله في جنوب لبنان بعد اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري بالضاحية الجنوبية في بيروت الثلاثاء الماضي، بعد استهدافه وستة قيادات آخرين بطائرات مسيرة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الجيش اللبناني يونيفيل الغارات الجوية الإسرائيلية بلدة حولا حركة حماس صالح العاروري

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