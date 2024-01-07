الكرملين: بوتين يحتفل بالكريسماس مع عائلات الجنود المقتولين في الحرب الأوكرانية

احتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد الميلاد مع زوجات وأطفال الجنود الذين فقدوا أرواحهم في الحرب الأوكرانية، بحسب الموقع الرسمي للكرملين.

وعقد بوتين اجتماعًا مطولًا مع العائلات في مقر إقامته الحكومي في نوفو-أوجاريوفو خارج موسكو مساء أمس السبت وتناول العشاء معهم وبعد ذلك، حضروا قداس عيد الميلاد في الكنيسة المحلية، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وقال الرئيس الروسي إن عيد الميلاد هو أحد أكثر الأعياد "دفئًا" و"أكثر المحبوبين" في روسيا، مضيفا أنه في 7 يناير، يقوم المسيحيين الأرثوذكس الروس، الذين يشكلون غالبية سكان البلاد، بتقديم التحية لبعضهم البعض وكذلك لممثلي الديانات الأخرى، ويتلقون التحية منهم ويمكن للمرء أن يقول بأمان أن هذا العيد يتميز بالوحدة الأخوية الواضحة لشعوب روسيا.

وشدد بوتين على أن "العديد من رجالنا، رجالنا الشجعان والأبطال، والمحاربين الروس، حتى الآن، في هذا العيد، يدافعون عن مصالح بلادنا بالسلاح في أيديهم".

وأضاف أن الاجتماع في نوفو أوجاريوفو يجب أن يكون بمثابة "إشارة واضحة" للمسؤولين على جميع المستويات بأن أقارب أولئك الذين يموتون وهم يقاتلون من أجل البلاد يجب أن يتلقوا المساعدة عندما يحتاجون إليها.

وتابع "الآن، عشية العطلة، لن أتحدث عن القضايا الصعبة والدقيقة للغاية المتعلقة بعائلاتكم ولكنني أريد أن أؤكد لكم مرة أخرى أننا سنكون دائمًا إلى جانبكم”.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن أقارب الأبطال الذين سقطوا أمضوا أسبوع عطلة رأس السنة الجديدة في موسكو، حيث تم تنظيم برنامج خاص لهم، شمل معارض وعروض وفعاليات أخرى.