عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: بوتين يحتفل بالكريسماس مع عائلات الجنود المقتولين في الحرب الأوكرانية

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

احتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد الميلاد مع زوجات وأطفال الجنود الذين فقدوا أرواحهم في الحرب الأوكرانية، بحسب الموقع الرسمي للكرملين.

وعقد بوتين اجتماعًا مطولًا مع العائلات في مقر إقامته الحكومي في نوفو-أوجاريوفو خارج موسكو مساء أمس السبت وتناول العشاء معهم وبعد ذلك، حضروا قداس عيد الميلاد في الكنيسة المحلية، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وقال الرئيس الروسي إن عيد الميلاد هو أحد أكثر الأعياد "دفئًا" و"أكثر المحبوبين" في روسيا، مضيفا أنه في 7 يناير، يقوم المسيحيين الأرثوذكس الروس، الذين يشكلون غالبية سكان البلاد، بتقديم التحية لبعضهم البعض وكذلك لممثلي الديانات الأخرى، ويتلقون التحية منهم ويمكن للمرء أن يقول بأمان أن هذا العيد يتميز بالوحدة الأخوية الواضحة لشعوب روسيا.

وشدد بوتين على أن "العديد من رجالنا، رجالنا الشجعان والأبطال، والمحاربين الروس، حتى الآن، في هذا العيد، يدافعون عن مصالح بلادنا بالسلاح في أيديهم".

وأضاف أن الاجتماع في نوفو أوجاريوفو يجب أن يكون بمثابة "إشارة واضحة" للمسؤولين على جميع المستويات بأن أقارب أولئك الذين يموتون وهم يقاتلون من أجل البلاد يجب أن يتلقوا المساعدة عندما يحتاجون إليها.

وتابع "الآن، عشية العطلة، لن أتحدث عن القضايا الصعبة والدقيقة للغاية المتعلقة بعائلاتكم ولكنني أريد أن أؤكد لكم مرة أخرى أننا سنكون دائمًا إلى جانبكم”.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن أقارب الأبطال الذين سقطوا أمضوا أسبوع عطلة رأس السنة الجديدة في موسكو، حيث تم تنظيم برنامج خاص لهم، شمل معارض وعروض وفعاليات أخرى.

الرئيس الروسى قداس عيد الميلاد الكرملين بوتين يحتفل بالكريسماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

مقابل ضخم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي لنادي قطر

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

ترشيحاتنا

في بداية جلسة الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو يوجّه رسالة لـ حزب الله

إنت سرقت الكوريك.. القصةالكاملة لمصرع تباع على يد سائق في القاهرة

باكيا ومقبلا يديه.. لحظة وداع وائل الدحدوح لنجله الشهيد الصحفي|فيديو

الكرملين: بوتين يحتفل بالكريسماس مع عائلات الجنود المقتولين في الحرب الأوكرانية

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

للإفلات من تهمة الإبـ.ادة الجماعية في غزة.. تسريب خطة سرية لإسرائيل| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية بفستان جريء تشعل السوشيال ميديا

شاهد لحظة إنقاذ خيول من فيضانات في بريطانيا

سعرها يتخطى 300 ألف جنيه.. تفاصيل عن حقائب مي عمر تثير الجدل

35 مليون مواطن أمريكي حياتهم في خطر.. ماذا يحدث؟

فيديو

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

بعد طرح شهادات 27٪.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار21 | فيديو

هكذا يحصلون على طعام|مقطع فيديو يوثق معاناة أطفال غزة للحصول على الغذاء.. شاهد

تناولت أدوية.. إلهام شاهين تكشف السر الحقيقي وراء فقدان الوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ