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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تعرف على أفضل موبايل سامسونج بأقوى بطارية

أفضل موبايل سامسونج
أفضل موبايل سامسونج بأقوى بطارية

كشفت شركة سامسونج عن أفضل هاتفها الذكي بأقوى بطارية، وهو Galaxy M53 5G.

يتميز الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 17 ساعة في تشغيل الفيديو. 

كما يدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، مما يعني أنه يمكن إعادة شحن البطارية بالكامل في غضون ساعة واحدة تقريبًا.

ويأتي Galaxy M53 5G بشاشة Super AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة Full HD+. ويحتوي على معالج MediaTek Dimensity 900، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. كما يتميز بكاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

أفضل موبايل سامسونج بأقوى بطارية

ووفقًا لاختبارات شركة Dxomark، فإن Galaxy M53 5G هو أفضل موبايل سامسونج بأقوى بطارية، حيث حصل على درجة 90/100 في اختبار عمر البطارية.

 

مميزات Galaxy M53 5G:

 

• بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة

• شاشة Super AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة Full HD+

• معالج MediaTek Dimensity 900

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت

• ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت

• كاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة 108 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل

عيوب Galaxy M53 5G:

• لا يدعم الشحن اللاسلكي

• لا يدعم المقاومة للماء والغبار

 

إذا كنت تبحث عن هاتف سامسونج ببطارية طويلة الأمد، فإن Galaxy M53 5G هو الخيار الأفضل لك. يتميز الهاتف ببطارية ضخمة يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 17 ساعة في تشغيل الفيديو، كما يدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط.

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