مرور ثلاثة أشهر للحرب على غزة.. أوبريت جديد لداود حسين

طرح الفنان "داود حسين" أوبريت جديدا بمناسبة ذكرى مرور ثلاثة أشهر للحرب الصهيونية على غزة دعما لصمود وتضحيات أهالي غزة المستمرة حتى هذه اللحظة، ويحمل العمل الفني اسم "ما أجمل الشهداء" من فكرة وإخراج "علي أحمد" ويعد هذا العمل الفني الثاني الذي يجمعهما استكمالا للعمل الأول الذي تم إطلاقه في نوفمبر الماضي بعنوان "احنا معاكم" دعما لأطفال غزة .

يأتي العمل الجديد مواساة ودعما لأهالي الشهداء في فلسطين وتخليدا لذكرى الشهداء الأبرار وتضحياتهم الكبيرة لأجل الكرامة والحرية، والعمل من كلمات الشاعر البحريني "علوي الغريفي"، وإنشاد "محمد الكاظمي"، كما تولى الهندسة الصوتية والموسيقى المهندس "حسام يسري".



جرى تصوير مشاهد الأوبريت في جزيرة فيلكا على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من خمسين ممثل لرسم المشاهد الحقيقية للحياة في غزة أثناء الحرب الجارية، إلى جانب فريق كبير من المحترفين في الإنتاج والإخراج والتصوير بأحدث الكاميرات والتقنيات الإنتاجية