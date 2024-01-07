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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرطة السويد تعلن استمرار ارتفاع مستوى التهديد الإرهابي ضد البلاد

الشرطة السويدية
الشرطة السويدية

قالت شرطة الأمن السويدية، اليوم الأحد، إن مستوى التهديد الإرهابي ضد السويد لا يزال مرتفعا.

وقال جهاز الأمن السويدي في بيان، إن تقييمه للتهديد الإرهابي ضد الدولة الواقعة في شمال البلاد ظل عند المستوى الرابع على مقياس من خمس درجات، والذي تم رفعه إليه العام الماضي.

وأضاف أن 'الصورة التي يتم رسمها للسويد كدولة معادية للإسلام ساهمت بقوة في زيادة التهديد الإرهابي الناجم عن الإسلاموية العنيفة'.

وقالت إن تقييمها السنوي أظهر أن السويد لا تزال تعتبر هدفا ذا أولوية.

وأضافت أن 'التهديد يأتي من جهات منفردة وجماعات يمكن السيطرة عليها من جهات فاعلة في الخارج'.

ورفعت السويد مستوى التأهب للتهديد في أغسطس 2023 بعد أن أثار تدنيس القرآن من قبل أفراد في البلاد إدانات من أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي وأثار تهديدات من الجهاديين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قُتل سويديان كانا يرتديان قمصان كرة القدم السويدية بالرصاص في بروكسل، وقال المسؤولون إن الدافع المحتمل للهجوم هو جنسيتهما.

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