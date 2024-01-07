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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتأكد من سلامتها.. صحة الشرقية تسحب 58 ألف عينة مياه خلال 2023

صدى البلد

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، سحبت 58634 عينة مياه خلال عام 2023، سواء الخاصة بمياه الشرب أو مياه الصرف الصحي المعالج، للتأكد من سلامتها من الناحية الصحية؛ حفاظا على صحة المواطنين.

وأوضح، أن 55158 عينة جاءت من الشبكات، و2320 من الطرود، و815 من وحدات الغسيل الكلوي، و99 من الصرف الصحي، و132 من الصرف الصناعي، و151 من المصارف، و341 من حمامات السباحة.

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وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مفتشي الإدارة مروا على "المدارس، والخزانات العامة والخاصة، والمنازل، ودورات المياه بدور العبادة، وحمامات السباحة، والأسواق العامة، وأماكن تربية الحيوانات، ومزارع الدواجن، والأراضي الفضاء، والجبانات، ومقالب القمامة، والسلخانات، والمعسكرات، ومصانع تدوير المخلفات" للتأكد من إستيفاء الاشتراطات الصحية لهذه الأماكن، وبلغ ما تم المرور عليه 156535 موقعا.

وأوضح أنه تم فحص جميع الشكاوى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة التأكد من صحتها، وتحرير 147 محضرا للمخالفات المضبوطة.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر للدكتور خالد فوزي وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، والدكتور نشوى محمود مديرة إدارة صحة البيئة، وجميع المراقبين الصحيين والمشاركين في هذا العمل للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

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