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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نادى الشرقية الرياضي يكرم المساهمين في تحقيق بطولات أفريقيا للهوكي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً بقطاع الرياضة والرياضيين وتسعى جاهدة لتوفير كل أوجه الدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات المحلية والدولية، منوها بأن ريادة محافظة الشرقية في رياضة الهوكي ترجع الي الجهد المبذول والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي ولاعبات فريق نادي الشرقية للهوكي رجال وسيدات حتى أصبحت رياضة الهوكي مصدر البهجة والسعادة لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في احتفالية نادي الشرقية الرياضي لتكريم المساهمين في إنجاز البطولات الافريقية لرياضة الهوكي بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأعرب المحافظ عن سعادته لاستمرار تميز فريق الشرقية للهوكي على المستويين المحلي والقارى محققا البطولات والإنجازات والانتصارات لإسعاد أبناء المحافظة ، مطالبا بضرورة البحث عن طرق غير تقليدية لتنمية موارد النادى وإقامة أكاديميات رياضية لتعظيم الموارد و تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية.

وأشاد محافظ الشرقية بأبناء الشرقية المخلصين من النواب ورجال الأعمال اللذين يحرصون على مساندة نادي الشرقية الرياضي ويقدمون كل اوجه الدعم للنادي لضمان مشاركة الفرق في البطولات المختلفة، مؤكداً ان المحافظة لن تدخر جهدا في مساندة نادي الشرقية الرياضي باعتباره صرحا رياضيا واجتماعيا يفخر به أبناء المحافظة ويعد متنفسا لهم لقضاء أوقات فراغهم وممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والإجتماعية.

من جانبه تقدم الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم و المستمر لقطاع الشباب والرياضة ومساندته لكافة الانشطة والمبادرات الشبابية وكذلك الدعم المستمر لنادي الشرقية الرياضي بأنشطته الرياضية والثقافية والإجتماعية والعمل على تذليل كافة العقبات للإرتقاء بالمنظومة الرياضية داخل أروقة النادي لإسعاد المواطنين من أبناء المحافظة ولتحقيق مزيداً من الإنتصارات و البطولات في قطاع الرياضة .

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن الوزارة قدمت دعماً مالياً لنادي الشرقية الرياضي بمبلغ مليون جنيه لدعم رياضه الهوكي داخل النادي والأنشطة المختلفة ، والاستمرار في حصد البطولات وتحقيق الإنجازات لإسعاد ابناء المحافظة.

بدوره أعرب الدكتور حمدي مرزوق رئيس نادي الشرقية الرياضي عن سعادته لرعاية محافظ الشرقية احتفالية النادى بتكريم المساهمين من أبناء المحافظة في إنجازات البطولات الأفريقية ، قائلاً جئنا اليوم محملين برسالة حب من أعضاء الجمعية العمومية لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر للنادي والارتقاء بكافة الخدمات الاجتماعية والثقافية وتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات في قطاع الرياضة.

وأشاد رئيس نادى الشرقية بالتنسيق والتعاون مع المحافظة وجهازها التنفيذي لتذليل كافة المشكلات والعقبات أمام النادى وكذلك تعظيم موارده بما يحقق الاستقرار داخل النادى والنهوض بالخدمات المؤادة لأعضاء الجمعية العمومية.

وتخللت الإحتفالية تقديم عرض لفيلم تسجيلي يبرز اهم إنجازات فريق نادي الشرقية الرياضي في مختلف الألعاب الفردية والجماعية ورياضة الهوكي ومنها الحصول على درع الدورى العام للسيدات والحصول على أوسكار أفضل فريق في أفريقيا والفوز بكأس بطولة أفريقيا للأندية للمرة 27 ليظل متربعاً علي عرش اللعبه بالقاره الأفريقية وكذلك مجالات الإستثمار والتطوير التي يشهدها النادى لتعظيم الموارد وتقديم خدمات مميزة لأعضاء الجمعية العمومية.

وفي نهاية الإحتفالية أهدى رئيس نادي الشرقية الرياضي أوسكار النادي لمحافظ الشرقية تقديراً لدعمه الدائم لقطاع الرياضة مقدمين له الشكر والتقدير.

كما قام محافظ الشرقية ورئيس النادى بتقديم دروع تذكارية للمساهمين من أبناء المحافظة في إنجاز البطولات الأفريقية لرياضة الهوكي بالنادى من خلال تقديم الدعم النادى والمعنوي لحصد البطولات وتحقيق الانتصارات.

أبناء المحافظة البطولات الأفريقية السكرتير العام للمحافظ الشباب والرياضة النواب والشيوخ تحقيق البطولات

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