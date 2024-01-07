خرجت إحدى عربات قطار للبضائع عن القضبان، على خط تخزين، أمام مزلقان عزمي في مدينة بني سويف.

خروج عربة قطار بضائع عن القضبان في بني سويف

تلقت غرفة عمليات بني سويف، بلاغا، يفيد بخروج قطار بضائع عن القضبان، على خط تخزين أمام مزلقان عزمي بمدينة بني سويف، دون وجود إصابات بشرية.

ويواصل المهندسون والفنيون بالسكك الحديد، عملية إعادة العربة إلى القضبان مرة أخرى.

ولم يسفر الحادث عن توقف حركة سير القطارات على خط الصعيد، حيث تسير بصورة منتظمة.

فيما أًغلق مزلقان عزمي أمام حركة السيارات والمارة؛ لحين تحرك قطار البضائع.