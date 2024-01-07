عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تأخير رحلات وموظف مسئول.. فتح تحقيق بشأن قرصنة مطار بيروت وتوقيف 3 أشخاص

اختراق مطار بيروت
اختراق مطار بيروت

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية أعلنت فتح تحقيق في القرصنة الذي تعرض لها مطار بيروت وسط ترجيح أولي أن الخرق الإلكتروني جاء من الخارج.

من جانبه، أعلن مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت عن تأخير للرحلات بعد  الهجوم السيبراني، الذي يعد الحادث الأول من نوعه في لبنان.

فيما قالت شبكة "النشرة" اللبنانية، إن الشاشات في مطار بيروت عادت للعمل، وهناك معلومات أولية تتحدث عن عمل داخلي من قبل موظف وليس قرصنة خارجية.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر أن "نظام الـonline في مطار بيروت لم يتعرض للخرق، وما حدث هو تغيير لمحتوى الشاشات التي تعرض حركة الإقلاع والهبوط داخل المطار".

وأضافت المصادر أن "هذا الأمر غير مرتبط بالحواسيب المتصلة على الموقع الالكتروني، وبالتالي يتم تغيير المحتوى من داخل المكاتب".

بينما ذكر موقع "لبنان 24" أنه تم توقيف 3 أشخاص من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية القرصنة.

وأكد وزير الأشغال اللبناني علي حمية أن “الحركة طبيعية في مطار بيروت الدولي وتعمل الجهات لإعادة الوضع لما كان عليه”.

وأضاف حمية أن اجتماعات طارئة ومفتوحة تعقد مع كل المعنيين إدارياً وأمنياً وتقنياً لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه ومعرفة كيف تم الخرق.

وأشار: "ذاهبون في التحقيقات إلى النهاية والموضوع لا يمكن السكوت عليه".

وتعرضت شاشات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، اليوم الأحد، إلى قرصنة إلكترونية.

وظهرت على شاشات مطار بيروت رسائل إلى "حزب الله وأمينه العام حسن نصرالله، مطالبين إياهما بعدم إقحام لبنان في الحرب، متهميهما بإدخال السلاح عبر المطار.

وتبنت مجموعة داخل لبنان تطلق على نفسها اسم "جند الرب" القرصنة وبث رسائل ضد حزب الله.

الأجهزة الأمنية اللبنانية قرصنة مطار بيروت مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت الهجوم السيبراني قرصنة خارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الأرصاد: موجة باردة مصحوبة بأمطار تضرب البلاد الأربعاء القادم

مفاجأة في مفاوضات الأهلي مع مهاجم أجنبي .. تفاصيل

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

ترشيحاتنا

فيديو لحادث الدهس عند نقطة تفتيش إسرائيلية في القدس المحتلة| شاهد

محمد صلاح يثير الجدل بـ كتاب الخروج عن النص.. ما القصة؟

بديل الـ iPhone..موبايل أندرويد جديد ب 2500 جنيه فقط 

كيا سبورتاج "هاي لاين" 2024 للبيع بهذا السعر

منتخب مصر يسجل الهدف الثاني في مرمى تنزانيا

حماس تكشف أكاذيب الاحتلال وتطالب سموتريتش باستعادة جنسيته الأوكرانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل البحر.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

لبنان.. فيديو لسائق يتحرك وخرطوم الوقود في ماكينة تعبئة البنزين |شاهد

رغم تعاقده على جعفر العمدة 2.. لماذا يغيب محمد رمضان عن ماراثون الدراما؟

باقون ومستمرون.. رسالة مؤثرة من وائل الدحدوح أثناء دفن نجله الشهيد.. فيديو

فيديو

البنتاجون يتأخر 3 أيام في إبلاغ البيت الأبيض بمرض وزير الدفاع |فيديوجراف

لبنان.. فيديو لسائق يتحرك وخرطوم الوقود في ماكينة تعبئة البنزين |شاهد

أفشة: عبدالحفيظ لا يُقارن بـ بيبو.. وشيكابالا «زي ميسي» |«فيديوجراف»

باقون ومستمرون.. رسالة مؤثرة من وائل الدحدوح أثناء دفن نجله الشهيد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ