تأخير رحلات وموظف مسئول.. فتح تحقيق بشأن قرصنة مطار بيروت وتوقيف 3 أشخاص

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية أعلنت فتح تحقيق في القرصنة الذي تعرض لها مطار بيروت وسط ترجيح أولي أن الخرق الإلكتروني جاء من الخارج.

من جانبه، أعلن مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت عن تأخير للرحلات بعد الهجوم السيبراني، الذي يعد الحادث الأول من نوعه في لبنان.

فيما قالت شبكة "النشرة" اللبنانية، إن الشاشات في مطار بيروت عادت للعمل، وهناك معلومات أولية تتحدث عن عمل داخلي من قبل موظف وليس قرصنة خارجية.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر أن "نظام الـonline في مطار بيروت لم يتعرض للخرق، وما حدث هو تغيير لمحتوى الشاشات التي تعرض حركة الإقلاع والهبوط داخل المطار".

وأضافت المصادر أن "هذا الأمر غير مرتبط بالحواسيب المتصلة على الموقع الالكتروني، وبالتالي يتم تغيير المحتوى من داخل المكاتب".

بينما ذكر موقع "لبنان 24" أنه تم توقيف 3 أشخاص من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية القرصنة.

وأكد وزير الأشغال اللبناني علي حمية أن “الحركة طبيعية في مطار بيروت الدولي وتعمل الجهات لإعادة الوضع لما كان عليه”.

وأضاف حمية أن اجتماعات طارئة ومفتوحة تعقد مع كل المعنيين إدارياً وأمنياً وتقنياً لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه ومعرفة كيف تم الخرق.

وأشار: "ذاهبون في التحقيقات إلى النهاية والموضوع لا يمكن السكوت عليه".

وتعرضت شاشات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، اليوم الأحد، إلى قرصنة إلكترونية.

وظهرت على شاشات مطار بيروت رسائل إلى "حزب الله وأمينه العام حسن نصرالله، مطالبين إياهما بعدم إقحام لبنان في الحرب، متهميهما بإدخال السلاح عبر المطار.

وتبنت مجموعة داخل لبنان تطلق على نفسها اسم "جند الرب" القرصنة وبث رسائل ضد حزب الله.