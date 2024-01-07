حماس تكشف أكاذيب الاحتلال وتطالب سموتريتش باستعادة جنسيته الأوكرانية

أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس أسامة حمدان، أن كل ما يتردد من أفكار حول إدارة مدنية تابعة لإسرائيل في غزة لن يُكتب لها النجاح، لافتًا إلى أن الاحتلال يوهم نفسه بأنه أنهى مرحلتين من الحرب.

وأضاف حمدان في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن المقاومين في الضفة الغربية ثابتون ويكبدون جيش الاحتلال الإسرائيلي الخسائر.

ولفت إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يريد الاستمرار في الحرب فقط للنجاة بنفسه، مطالبًا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن يستعيد جنسيته الأوكرانية لأنه إن نجا من الحرب سيكون هناك قريبًا.

وثمن موقف جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، داعيًا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى رفع الدعاوى ضد الكيان المحتل.

وتابع قوله "أرضنا لن تكون إلا أرضا فلسطينية للشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن من يقرر مستقبل فلسطين وأرضها ونظامها هو شعبها لا الاحتلال.

وأوضح أن الاحتلال لم يتمكن من تحقيق أي إنجاز من أهدافه المعلنة في خان يونس، مشيرًا إلى أن العدو يتحدث عن دخول المرحلة الثالثة وهو يعيش الوهم بأنه أنهى مرحلتين.