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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يفوز على تنزانيا وديا استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

صدى البلد

انتهت أحداث المباراة  الودية بين مصر وتنزانيا، في إطار إستعدادات المنتخب الوطني لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تنطلق يوم 13 يناير.

تقدم منتخب مصر علي نظيره تنزانيا في اللقاء الودي الذي يجمعهما الآن بهدفين نظيفين، وذلك في إطار الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية.

ونجح تريزيجيه في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 32 من عمر المباراة بعد تمريرة سحرية من محمد صلاح.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب المصري الضغط علي تنزانيا، ليسفر الهجوم عن هدف ثان عكسي بعد  تسديدة قوية من صلاح ارتطمت بالعارضة ثم اصطدمت بجسد حارس تنزانيا لتسكن الشباك.

وشهد تشكيل المنتخب الوطني اعتماد روي فيتوريا على محمد صبحي في حراسة المرمى أساسيًا، فيما يتواجد ثلاثي هجومي، بقيادة محمد صلاح، ومعه محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: محمد النني، إمام عاشور، مروان عطية.

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.

 

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الأمم الأفريقية المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية بطولة كأس الأمم المنتخب المصري

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