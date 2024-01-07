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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد أول مباراة لـ منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

نجح منتخب مصر الأول تحت القيادة الفنية للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، في تحقيق فوز ودي على نظيره تنزانيا، بهدفين دون رد.

موعد سفر منتخب مصر إلي كوت ديفوار 

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر القاهرة متوجهة إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان يوم 9 يناير الجاري في تمام الثالثة عصرا على متن طائرة خاصة.

موعد مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق

منتخب مصر الأول لكرة القدم، سيقص شريط مبارياته في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار، أمام منتخب موزمبيق يوم 14 يناير الجاري، على ملعب فيلكس بوانيه في مدينة أبيدجان في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية بدور المجموعات بكان 2024.

وتنطلق المباراة المنتظر إقامتها على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت السعودية.

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.

 

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