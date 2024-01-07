انتهت كتابته.. تفاصيل الجزء الثاني من صعيدي في الجامعة الأمريكية

نفى الكاتب والسيناريست مدحت العدل أن عمله التطوعي كرئيس لجمعية المؤلفين والملحنين قد يشغله عن أعماله الأساسية فى الإبداع وتأليف الأعمال الدرامية والسينمائية، لافتاً إلى أنه قام العام الماضى بتأليف أكثر من عمل درامي منها "عملة نادرة وع الزيرو وشارلى شابلن وتقدر"، مضيفا "هذا العام كتبت مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني.

وذكر أنه عن الجزء الثاني لفيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية": "انتهيت من كتابته"، مشيرا إلى أنه يرتبط بموعد مع النجم محمد هنيدي سيتم فيه ترتيب ما سيتم اتخاذه بشأن بدء التصوير والجديد فيه.

وأكد الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والناشرين والملحنين، أنهم ليسوا أصحاب مصلحة فى التنازع على تراث أم كلثوم قائلا، "لسنا أصحاب مصلحة من أى نوع أو مجلس إدارة الجمعية غير أننا نجيب حقوق الناس".