عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

انتهت كتابته.. تفاصيل الجزء الثاني من صعيدي في الجامعة الأمريكية

صعيدي في الجامعة
صعيدي في الجامعة الامريكية

نفى الكاتب والسيناريست مدحت العدل  أن عمله التطوعي كرئيس لجمعية المؤلفين والملحنين قد يشغله عن أعماله الأساسية فى الإبداع وتأليف الأعمال الدرامية والسينمائية، لافتاً إلى أنه قام العام الماضى بتأليف أكثر من عمل درامي منها "عملة نادرة وع الزيرو وشارلى شابلن وتقدر"، مضيفا "هذا العام كتبت مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني.

وذكر أنه عن الجزء الثاني لفيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية": "انتهيت من كتابته"، مشيرا إلى أنه يرتبط بموعد مع النجم محمد هنيدي سيتم فيه ترتيب ما سيتم اتخاذه بشأن بدء التصوير والجديد فيه.

وأكد الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والناشرين والملحنين، أنهم ليسوا أصحاب مصلحة فى التنازع على تراث أم كلثوم قائلا، "لسنا أصحاب مصلحة من أى نوع أو مجلس إدارة الجمعية غير أننا نجيب حقوق الناس".

مدحت العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر.. تعرف على الحقيقة

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الأرصاد: موجة باردة مصحوبة بأمطار تضرب البلاد الأربعاء القادم

موضوعات متعلقة

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

كندة علوش تعزى وائل الدحدوح: ليت عزاء كل محبيك يمحو ألمك

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

فنانة لبنانية شهيرة تروي تفاصيل الاعتداء عليها في عمر 12 عاما

أخبار الفن.. عائلة أم كلثوم تتخذ إجراءات قانونية وطرح برومو فيلم عادل مش عادل

ذكرى ميلاده.. محطات وأسرار في حياة نظيم شعراوي

ريتشارد قلب الأسد.. محطات في حياة حمدي غيث بذكرى ميلاده

في ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن إبراهيم أصلان

ترشيحاتنا

انتشروا على الحدود.. الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون لأي تطورات مع حزب الله

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

خطة حكومية .. إتاحة سلع جديدة في التموين أمام المواطنين

حب أسطوري ووفاة مأساوية.. تفاصيل حزينة لنهاية زوجين أبكت أهالي الوراق

مصر تطلق عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي.. في هذا التوقيت

بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة.. عقوبات مشددة للتلاعب في أسعار الدولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تأجيل طرحه فى دور العرض .. تعرف على تفاصيل فيلم ليلة العيد

أبيض×أسود.. ميرهان حسين تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير| شاهد

قبل عرضه في السينمات.. طرح البوسترات الرسمية لأبطال فيلم «الملكة»| صور

أفضل من أنجبت الملاعب| حكاية اعتزال مؤلف كابتن ماجد بعد 43 عاما من الشهرة

فيديو

الخطوات والأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

ياسمينا العبد تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من فيلم سكر|خاص

راقص شرقي محترف.. فيديو مثير لـ رئيس أوكرانيا ما حقيقته؟

البنتاجون يتأخر 3 أيام في إبلاغ البيت الأبيض بمرض وزير الدفاع |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ