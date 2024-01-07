تامر أمين عن تصريحات بايدن بحل الدولتين: كنافة بالجمبري

تعجب الإعلامي تامر أمين، هجوما حادا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصريحات الرئيس الأمريكي جون بايدن، بأنه ملزم بحل الدولتين في فلسطين، مشيرا إلى أن هذه التصريحات مجرد كلام ووعد فقط.



وأضاف تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة “النهار وان”، مساء اليوم الأحد، أن هذه الوعود عبارة عن كنافة بالجمبري، وكلام يدعو إلى الدهشة وخاصة بعد دك مباني قطاع غزة وتسويتها بالأرض، وقطاع غزة عبارة عن ركام، وقطاع غزة يحتاج إلى إعادة بناء وليس إعادة إعمار.

وتابع تامر أمين، أن قطاع غزة لا يوجد به أي بنية تحتية أو مساجد أو كنائس أو مدارس أو مستشفيات، وقطاع غزة عبارة عن ركام تحته مقابر جماعية.