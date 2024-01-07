عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين عن تصريحات بايدن بحل الدولتين: كنافة بالجمبري

تامر أمين
تامر أمين

تعجب الإعلامي تامر أمين، هجوما حادا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصريحات الرئيس الأمريكي جون بايدن، بأنه ملزم بحل الدولتين في فلسطين، مشيرا إلى أن هذه التصريحات مجرد كلام ووعد فقط.

txt

المفروض يتقبض عليهم.. تامر أمين يفتح النار على علماء الأبراج| فيديو


وأضاف تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة “النهار وان”، مساء اليوم الأحد، أن هذه الوعود عبارة عن كنافة بالجمبري، وكلام يدعو إلى الدهشة وخاصة بعد دك مباني قطاع غزة وتسويتها بالأرض، وقطاع غزة عبارة عن ركام، وقطاع غزة يحتاج إلى إعادة بناء وليس إعادة إعمار.

وتابع تامر أمين، أن قطاع غزة لا يوجد به أي بنية تحتية أو مساجد أو كنائس أو مدارس أو مستشفيات، وقطاع غزة عبارة عن ركام تحته مقابر جماعية.

تامر امين العدوان الإسرائيلي الرئيس الأمريكي جون بايدن الرئيس الأمريكي قناة النهار وان كنافة بالجمبري قطاع غزة علماء الأبراج مقابر جماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الأرصاد: موجة باردة مصحوبة بأمطار تضرب البلاد الأربعاء القادم

موضوعات متعلقة

صور تكشف إصابة جو بايدن بـ مرض خطير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

انتشروا على الحدود.. الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون لأي تطورات مع حزب الله

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

خطة حكومية .. إتاحة سلع جديدة في التموين أمام المواطنين

حب أسطوري ووفاة مأساوية.. تفاصيل حزينة لنهاية زوجين أبكت أهالي الوراق

مصر تطلق عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي.. في هذا التوقيت

بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة.. عقوبات مشددة للتلاعب في أسعار الدولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات تحطم نافذة طائرة على ارتفاع 16000 قدم  بالجو.. ماذا حدث

بعد تأجيل طرحه فى دور العرض .. تعرف على تفاصيل فيلم ليلة العيد

أبيض×أسود.. ميرهان حسين تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير| شاهد

قبل عرضه في السينمات.. طرح البوسترات الرسمية لأبطال فيلم «الملكة»| صور

فيديو

الخطوات والأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

ياسمينا العبد تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من فيلم سكر|خاص

راقص شرقي محترف.. فيديو مثير لـ رئيس أوكرانيا ما حقيقته؟

البنتاجون يتأخر 3 أيام في إبلاغ البيت الأبيض بمرض وزير الدفاع |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ