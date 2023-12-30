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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المفروض يتقبض عليهم.. تامر أمين يفتح النار على علماء الأبراج| فيديو

تامر أمين
تامر أمين

هاجم الإعلامي تامر أمين، علماء الأبراج، مع قرب بداية السنة الجديدة 2024، قائلا: "السبوبة السنوية، والمهرجان السنوي للإبداع والهري والفتي".

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وقال الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "أنا لا أؤمن بقضية الأبراج، ولا أقتنع بها"، مشيرا إلى أن: "موضوع التوقعات جريمة".

وأضاف: "اللي بتطلع تتكلم عن توقعات في الغيبيات؛ هذه جريمة، وبالدين؛ هذا شرك بالله، والعياذ بالله"، متابعا: "المفروض يتقبض عليهم".

ودعا الإعلامي تامر أمين، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن يأخذ موقفا حاسما من ظهور ما سمون بـ علماء الأبراج في وسائل الإعلام"، معقبا: "من يتكلم في التوقعات والغيبيات؛ لا بد أن يمنع من الظهور في الإعلام، ويعاقبوا".

من جهته، علق الدكتور أحمد عزازي، أحد علماء الأزهر الشريف على مسألة الإيمان بالأبراج، قائلا: "من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدق فيما قال؛ فقد كفر، ولم يقبل الله صلاته".

تامر امين

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