المفروض يتقبض عليهم.. تامر أمين يفتح النار على علماء الأبراج| فيديو

هاجم الإعلامي تامر أمين، علماء الأبراج، مع قرب بداية السنة الجديدة 2024، قائلا: "السبوبة السنوية، والمهرجان السنوي للإبداع والهري والفتي".

وقال الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "أنا لا أؤمن بقضية الأبراج، ولا أقتنع بها"، مشيرا إلى أن: "موضوع التوقعات جريمة".

وأضاف: "اللي بتطلع تتكلم عن توقعات في الغيبيات؛ هذه جريمة، وبالدين؛ هذا شرك بالله، والعياذ بالله"، متابعا: "المفروض يتقبض عليهم".

ودعا الإعلامي تامر أمين، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن يأخذ موقفا حاسما من ظهور ما سمون بـ علماء الأبراج في وسائل الإعلام"، معقبا: "من يتكلم في التوقعات والغيبيات؛ لا بد أن يمنع من الظهور في الإعلام، ويعاقبوا".

من جهته، علق الدكتور أحمد عزازي، أحد علماء الأزهر الشريف على مسألة الإيمان بالأبراج، قائلا: "من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدق فيما قال؛ فقد كفر، ولم يقبل الله صلاته".