على رأي إمام عاشور.. تامر أمين يوجه رسالة حادة لـ رضا عبد العال

علق الإعلامي تامر أمين، على أزمة التصريحات بين لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، ورضا عبدالعال.

وقال الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "الناس عارفه إن أنا أهلاوي ومش بقول إلا الكلمة الواقعية الحقيقية، لكن فيه إعلاميين باين عليهم أنهم أهلاوية أو زملكاوية لكن كيادين وتحس في كلامه بعدم المنطقية وأنه هجاص على رأي إمام عاشور".

وأضاف: "فيه ناس هجاصين وشماتين وكيادين يطلعوا عايزين يسخنوا ويبين محبته لفرقته فيقوم محفل على الفريق الآخر بشكل لا يليق خاصة في الإعلام".

وأشار: "فيه طريقة تحفيل ومكايدة رخيصة شويه تنفع على السوشيال ميديا بين الجماهير، لكن أما تكون إعلامي أو محلل أو كابتن المفروض تبقى محترم لازم طريقتك تبقى محترمة".

