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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على رأي إمام عاشور.. تامر أمين يوجه رسالة حادة لـ رضا عبد العال

تامر أمين
تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين، على أزمة التصريحات بين لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، ورضا عبدالعال.

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تامر أمين: الإعلام الغربي يمارس ألاعيب رخيصة

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اتجنن | تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب نتنياهو

وقال الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "الناس عارفه إن أنا أهلاوي ومش بقول إلا الكلمة الواقعية الحقيقية، لكن فيه إعلاميين باين عليهم أنهم أهلاوية أو زملكاوية لكن كيادين وتحس في كلامه بعدم المنطقية وأنه هجاص على رأي إمام عاشور".

 

وأضاف: "فيه ناس هجاصين وشماتين وكيادين يطلعوا عايزين يسخنوا ويبين محبته لفرقته فيقوم محفل على الفريق الآخر بشكل لا يليق خاصة في الإعلام".

 

وأشار: "فيه طريقة تحفيل ومكايدة رخيصة شويه تنفع على السوشيال ميديا بين الجماهير، لكن أما تكون إعلامي أو محلل أو كابتن المفروض تبقى محترم لازم طريقتك تبقى محترمة".
 

تامر امين رضا عبدالعال امام عاشور الأهلى النادي الأهلي

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على رأي إمام عاشور.. تامر أمين يوجه رسالة حادة لـ رضا عبد العال


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