تامر أمين: الإعلام الغربي يمارس ألاعيب رخيصة

قال الإعلامي تامر أمين إن إسرائيل تعود العالم على المصيبة والفاجعة وعلى المشاهد المأسوية الدرامية البشعة، حتي تتحول من شيئ معتاد إلى شيئ يومي وطبيعي ومعتاد وتقليدي ولا جديد فيه.

وأضاف تامر أمين، خلال برنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار: "أنا إعلامي وافهم الألاعيب العالمية الرخيصة الذي يستخدمها الآخرين في الإعلام".

ينهر اسود على كل ظالم وفاجر

وأردف تامر أمين، أن القنوات الغربية الإعلامية حولت شاشتهم الى استديوهات تحليل لشهداء غزة، استديوهات تحليل للقتل في أبناء غزة، قائلا: "وكأنك تشاهد استوديو تحليلي رياضي لمدحت شلبي وهو يقول هالله هالله، ولكن هذا الاستوديو هو يا نهار أسود على كل فاجر وظالم وقائل ومنحاز وصامت وعاجز.

وتابع تامر أمين: تحولت قصة غزة الى استوديهات تحليلية مفصلة ومطولة عما يحدث في غزة.

https://m.facebook.com/AkherAlNaharoffcial/videos/%D8%AF%D8%B1%D8%B3