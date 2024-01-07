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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قصور الثقافة تقدم لقاءات تثقيفية وورش للأطفال بمركز الحضارة والإبداع

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهد مركز الطفل للحضارة والإبداع، يوما ترفيهيا احتفالا بالعام الجديد، استمرارا للأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تضمنت الفعاليات حوارا مفتوحا قدمته د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل بعنوان "الإيجابية سلوك حضاري" تحدثت خلاله عن أهمية التحلي بإيجابية في استقبال الأعياد والتهنئة بها الأمر الذي يعكس مدى تقبل الآخر والتسامح في المعاملة ويقاس من خلاله مدى تحضر الشعوب. وأكدت "حسن" أن غرس السلوكيات الإيجابية في نفوس النشء أحد أهم ركائز برامج بناء الإنسان التى تسعى هيئة قصور الثقافة لتنفيذها من خلالها برامجها وورشها المختلفة.

وفي الجانب الفني لأنشطة اليوم أقيم عرض فني لفرقة "كذا لون" للمسرح الأسود للفنان شعبان أبو الفضل، بالإضافة لورشة تصميم كروت معايدة للتهنئة بالعيد نفذتها شهد عيد، بجانب تنفيذ مجسم لشجرة كريسماس من الناصيبيان والفوم الملون نفذتها سهام محمد.

الفعاليات قدمت بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ضمن برامج متنوعة تقدمها هيئة قصور الثقافة للأطفال ضمن أجندتها في يناير الحالي.

مركز الطفل للحضارة والإبداع احتفالا بالعام الجديد أنشطة والفعاليات المتنوعة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيون برامج وزارة الثقافة

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