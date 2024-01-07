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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط شرطة يطلق النار على صبي 11 عاما في ولاية ميسيسيبي

صدى البلد

نشرت إدارة السلامة العامة بولاية مسيسيبي، لقطات من كاميرا، سجلت واقعة إطلاق نار على صبي يبلغ من العمر 11 عاما، على يد ضابط شرطة في ولاية ميسيسيبي، وفقًا لبرنامج 'Good Morning America' ​​الذي تبثه قناة ABC، والذي بث مقتطفًا من اللقطات يوم الأحد.

وأظهر المقطع ضابط إنديانولا جريج كابيرز، وهو يصل إلى منزل Aderrien Murry في وقت مبكر من صباح أحد أيام شهر مايو الماضي، بعد أن اتصل الطفل البالغ من العمر 11 عامًا بالشرطة إلى منزله لأن والده كان يهدد والدته.

وأظهرت أيضًا اللحظة التي أطلق فيها كابيرس النار على الصبي الأعزل في صدره، تمامًا كما دخل الصبي الغرفة ورفع يديه. 

ونجا “موري” لكنه تعرض لإصابات بالغة واضطر إلى الخضوع لعلاج طبي مكلف.

واختارت هيئة محلفين كبرى، عدم توجيه الاتهام إلى كابيرز في ديسمبر/كانون الأول، حيث وجدت أنه لم تكن لديه نية إجرامية عندما أطلق النار على موري.

كما رفعت عائلة موريس دعوى مدنية في مايو ضد شركة كابيرز، مدينة إنديانولا، ورئيس شرطتها، مطالبة بتعويض قدره 5 ملايين دولار عن 'التجاهل المتهور' المزعوم من قبل شركة كابيرز لحقوق عائلة موريس وسلامتهم.

وسُمح لوالدة موري ومحاميها بمشاهدة لقطات الكاميرا عن لحظة إطلاق النار، في ديسمبر، لكن مُنعوا من نشر الفيديو علنًا.

ولم يستجب مكتب التحقيقات في ميسيسيبي على الفور، يوم الأحد، لطلب الحصول على لقطات من الكاميرا.

وكتب كارلوس مور، محامي موري، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X يوم السبت: 'لقد كافحت مدينة إنديانولا بشدة لمنع نشر لقطات كاميرا الجسم للضابط جريج كابيرز وهو يطلق النار على موكلي الأعزل'.

'أعتقد أنهم نسوا أن تحقيق MBI قد انتهى وأن وسائل الإعلام يمكن أن تفهمه'.

وأحالت إدارة شرطة إنديانولا، طلبات التعليق على القضية، إلى مكتب المدعي العام في ميسيسيبي، الذي قال إنه لن يتخذ المزيد من الإجراءات الجنائية في هذا الشأن بعد قرار هيئة المحلفين الكبرى.

ولاية مسيسيبي هيئة محلفين كبرى كارلوس مور

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