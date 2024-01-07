أحمد حسن: الأهلي يطمئن على إصابة عمر كمال عبد الواحد مع المنتخب

نجح منتخب مصر الأول تحت القيادة الفنية للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، في تحقيق الفوز على نظيره تنزانيا وديا، بهدفين دون رد.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه على “فيس بوك” "خاص - الأهلي يطمئن علي إصابة عمر كمال عبد الواحد من طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا".

موعد سفر منتخب مصر إلى كوت ديفوار

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر القاهرة متوجهة إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان يوم 9 يناير 2024، في تمام الثالثة عصرا على متن طائرة خاصة.

موعد مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق

منتخب مصر الأول لكرة القدم، سيقص شريط مبارياته في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار، أمام منتخب موزمبيق يوم 14 يناير الجاري، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في مدينة أبيدجان في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية بدور المجموعات بكان 2024.

وتنطلق المباراة المنتظر إقامتها على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت السعودية.

مجموعة مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.