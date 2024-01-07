استشارى المناعة: أنفلونزا هذا الموسم شديدة ومنتشرة ولها مضاعفات خطيرة

قال أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، إن فصل الشتاء به المدارس وتجمعات يصاحبها أمراض تنفسية وجلدية معدية، مشددا على ضرورة الحصول على مصل الأنفلونزا، خاصة لدي الأطفال مرضى الحساسية والسكر والحوامل وكبار السن.

وأضاف "أمجد الحداد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأنفلونزا هذا الموسم شديدة ومنتشرة ولها مضاعفات خطيرة على كل الفئات والأطفال وكبار السن والحوامل.



واسترسل: الأنفلونزا فيروس موسمي وأهمية أخذ اللقاح مهم جدًا، متابعا: لقاح الأنفلونزا يمكن الحصول عليه من سن الـ 6 أشهر، وحتى 9 سنوات هي جرعة واحدة تكفي لمن أخذ جرعات في فترة سابقة.



وشدد على أن اللقاحات الموجودة في الصيدليات هي نفس النوع من المصل للقاح ولكن يفضل أن يأخذ اللقاح من "المصل واللقاح"، كما أن الصيدليات الكبيرة.

