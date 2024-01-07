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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

“سي إن إن”: تردي الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي ودخوله المستشفى سرا

لويد اوستين
لويد اوستين

كشف تقرير نشرته شبكة "CNN"، عن أن وزارة الدفاع الأمريكية تخفي الحالة الصحية لـ وزير الدفاع لويد أوستن والذي دخل المستشفى عندما تخلى عن بعض واجباته في 2 يناير الجاري.

ولم يتم إخطار نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس إلا بعد يومين بأن أوستن قد تم قبوله في يوم رأس السنة الجديدة في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” اليوم، الأحد، نقلاً عن اثنين من مسؤولي الدفاع لم تحدد هويتهما.

وذكرت رويترز يوم السبت أن الرئيس جو بايدن لم يتم إبلاغه بدخول المستشفى إلا مساء الخميس، وفقًا لمسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. 

وقال مسؤول أمريكي ثان إن بايدن حافظ على ثقته في أوستن وتحدثا مساء السبت.

يقع أوستن خلف بايدن مباشرةً على قمة التسلسل القيادي للجيش الأمريكي، وتتطلب واجباته أن يكون متاحًا في أي لحظة للرد على أي شكل من أشكال أزمة الأمن القومي.

وقال أوستن (70 عاما) في بيان يوم السبت إنه يتحمل 'المسؤولية الكاملة' عن السرية التي تحيط بدخوله المستشفى المستمر لمدة أسبوع بسبب حالة طبية لم يحددها بعد.

وقال متحدث باسم البنتاغون إن أوستن لا يزال في المستشفى و'يتعافى بشكل جيد'، مشيرا إلى أنه استأنف مهامه الكاملة مساء الجمعة.

وذكرت صحيفة بوليتيكو أن الجنرال تشارلز كيو براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة، لم يعلم بدخول أوستن إلى المستشفى حتى يوم الثلاثاء.

ورفض المتحدث باسم البنتاغون التعليق عندما علم هيكس وبراون بدخول أوستن إلى المستشفى.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد إنه “لم يكن على علم بمشكلته الطبية” وتحدث إلى أوستن في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال بلينكن: 'أتطلع بشدة لرؤيته يتعافى تمامًا ويعمل جنبًا إلى جنب'.

ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى تم تفويض مهامه إلى هيكس، أو ما إذا كان أوستن قد شارك في أي قرارات رئيسية أثناء غيابه.

ولم يوضح البنتاغون بعد سبب علاج أوستن، وما إذا كان قد فقد وعيه خلال الأسبوع الماضي أو يقدم أي تفاصيل حول الموعد المحتمل لخروجه من المستشفى.

وقال النائب الديمقراطي جيمس كلايبورن لشبكة CNN يوم الأحد إنه قيل له إن أوستن 'الآن مسؤول عن الأمور كما كان قبل المرض' وأنه لا يعتقد أن عدم الإفصاح كان تقصيرًا في أداء الواجب.

'لديه واجب إبقاء الجمهور على اطلاع، ولا أعرف ما إذا كان هو أو أي شخص داخل المؤسسة العسكرية هو الذي قرر القيام بذلك بهذه الطريقة، لكنني متأكد من أنه سيفعل ما هو أفضل قليلاً في المستقبل'. قال كليبيرن: 'كما قال أنه سيفعل'.

الرئيس جو بايدن الدفاع الأمريكي المتحدث باسم البنتاغون بوليتيكو

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