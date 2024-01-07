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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد يوسف يفجر مفاجاة عن أسباب قبوله لتجربة فيلم الاسكندراني

خالد يوسف
خالد يوسف

أعرب المخرج خالد يوسف، عن سعادته بخوض تجربة الاخراج  لفيلم " الاسكندراني " المأخوذة عن رواية الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة،  مؤكدا أن هناك عاملين دفعاه لعدم التردد في خوض التجربة، وهما أن الرواية للكاتب أسامة أنور عكاشة، وأن القصة تتعلق بمدينة الاسكندرية.

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وسط الجمهور.. خالد يوسف وأبطال فيلم الإسكندراني في عرض الافتتاح بـ سينمات الإسكندرية


واصل خالد يوسف، خلال لقاء عبر  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة  ON، أن مجموع القوى الناعمة لمصر التي خرجت من الاسكندرية تعادل نصف القوى الناعمة لمصر على مدار 100 عام، من شعراء وكتاب وفن ونحت وفن تشكيلي، وكلنا في طفولاتنا وصبانا تعلقنا بها  يمكن الاجيال الجديدة راحت الساحل لكن الاسكندرية تبقى إسكندرية.


وتابع خالد يوسف، انه "لو أنا شخص اسامة أنور عكاشة الهوى، أيضا أنا إسكندراني الهوى، ولذك تلاقيا الهويان هواه فوافقت على قبول بالتجربة.

خالد بوسف أبطال فيلم الإسكندراني أسامة أنور عكاشة الإعلامية لميس الحديدي القوى الناعمة لمصر القوى الناعمة المخرج خالد يوسف

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