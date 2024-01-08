يعمل 48 ساعة في الـ 24.. وصلة شعر من خالد يوسف لأحمد العوضي

أشاد المخرج خالد يوسف، بأداء الفنان أحمد العوضي في شخصية بكر، في فيلم " الاسكندراني "، مؤكدا أنه على مدار حياته الفنية لم يجد شخصا بحجم تفاني العوضي، وهو شخص بيشتغل 48 ساعة في 24 ساعة ويقوم بتدريبات شاقة ولديه لياقه ورغبة وشغف.



واضاف خالد يوسف، في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، أن أحمد العوضي موهوب في المسلسلات، لكني شعرت ان طاقته الكامنة لم تخرج كاملة، ولا يوجد ما يقوم بإستفزازه لاخراج كافة قدراته، وأن الدراما لم تظهر قدراته فقمت بإستفزازه عشان اطلع قدراته وطاقته كاملة.

وتابع خالد يوسف، أن مؤمن أنه لديه موهبة تقيلة، وكان رهاني على موهبته التقيلة الي مطلعتش كاملة".





