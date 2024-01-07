اتحاد الغرف التجارية المصرية: البريكس تختلف عن باقي التنظيمات الاقتصادية الأخرى

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار بانضمام مصر للبنك الجديد للتنمية التابع لـ"البريكس"، مشددًا على أن مصر انضمت للبريكس عمليًا في الآلية الأساسية منذ العام الماضي، وانضمت هذا العام للبريكس كمجموعة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن البريكس تختلف عن باقي التنظيمات الاقتصادية الأخرى، متابعا: "البريكس" هو تجمع رسمي وله قمم وليس له أمانة تتولاه وتنتقل الرئاسة كل عام من دولة لأخرى.

واسترسل "البريكس" تشكل 30% من أرضي العالم وثلث اقتصاد العالم وهو تجمع قوي، كما أنه تجاوز الدول الـ7 مع انضمام الدول الجديدة.

وأوضح أن الدولة المصرية ستبدأ في الاستفادة من قروض "البريكس"، كما أن البنك الجديد للتنمية ميزانيته عالية ويقدم قروض بالمليارات للدول الأعضاء.

وأكمل: مصر لها الحق في الاستفادة من هذا الصندوق، وهي الآلية الأساسية التي تم خلقها لكي تنافس البنك الدولي.