عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الغرف التجارية المصرية: البريكس تختلف عن باقي التنظيمات الاقتصادية الأخرى

علاء عز، أمين عام
علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار بانضمام مصر للبنك الجديد للتنمية التابع لـ"البريكس"، مشددًا على أن مصر انضمت للبريكس عمليًا في الآلية الأساسية منذ العام الماضي، وانضمت هذا العام للبريكس كمجموعة.

 

وأضاف خلال حواره  ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن البريكس تختلف عن باقي التنظيمات الاقتصادية الأخرى، متابعا: "البريكس" هو تجمع رسمي وله قمم وليس له أمانة تتولاه وتنتقل الرئاسة كل عام من دولة لأخرى.

 

 واسترسل "البريكس" تشكل 30% من أرضي العالم وثلث اقتصاد العالم وهو تجمع قوي، كما أنه تجاوز الدول الـ7 مع انضمام الدول الجديدة.

 

وأوضح أن الدولة المصرية ستبدأ في الاستفادة من قروض "البريكس"، كما أن البنك الجديد للتنمية ميزانيته عالية ويقدم قروض بالمليارات للدول الأعضاء.

 

 وأكمل: مصر لها الحق في الاستفادة من هذا الصندوق، وهي الآلية الأساسية التي تم خلقها لكي تنافس البنك الدولي.

اتحاد الغرف التجارية المصرية التجارية المصرية السيسي الرئيس عبد الفتاح البريكس التنظيمات الاقتصادية البنك الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

بشري سارة بشأن استحقاق الأبناء للمعاش ..مستندات

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

E-Pound.. مصر تطلق عملة رقمية في هذا التوقيت لزيـادة كفـاءة السياسـة النقديـة

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

ترشيحاتنا

زعماء الكونجرس يعلنون عن صفقة إنفاق مع اقتراب خطر الإغلاق

البنتاجون: وزير الدفاع لا يزال في المستشفى ولا يوجد موعد لخروجه بعد

قبل أمم إفريقيا.. فيتوريا يكشف تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم وعدم مشاركة محمد هانى

خلال لحظات.. استعلم عن مخالفات سيارتك وأنت في مكانك

فيتوريا يعلن مفاجأة عن تشكيل أولي مباريات المنتخب في أمم إفريقيا

دنيا بطمة تكشف براءتها بالمستندات وطليقها يفتح النار عليها (فيديوجراف)


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب..اول صور من زفاف ابنة الاعلامى محمد الليثى

تشبه إكسسوار الشعر.. حشرة تثير ذهول الأستراليين.. شاهد

تايجر وبطن مكشوف.. عبير صبري تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

6 سمات غريبة وصادمة عن الإنسان البدائي «نياندرتال».. تعرف عليها

فيديو

دنيا بطمة تكشف براءتها بالمستندات وطليقها يفتح النار عليها (فيديوجراف)

ذهب ومومياوات وتماثيل.. اكتشاف كنز أثري في المنيا (فيديوجراف)

إسعاد يونس تكشف عن أعمالها الفترة القادمة |فيديو

رحيل 7 لاعبين عن الزمالك وجمع غرامة لشبونة وكاراكاس وصفقة تبادلية مع بيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ