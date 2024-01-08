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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مودرن فيوتشر يضم ثلاثي الأهلي مقابل عمر كمال عبد الواحد

صدى البلد

كشف الأعلامي الرياضي هاني حتحوت، كواليس صفقة عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر للأهلي.

وقال خلال برنامجه: “مودرن فيوتشر يضم هذا الثلاثي من الأهلي مقابل عمر كمال عبد الواحد؛ عبد الرحمن رشدان، ومحمد عبد الله، أحمد خالد كاباكا، ومحاولات في فيوتشر لضم نيدفيد”. 

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن إصابة عمر كمال عبد الواحد لاعب المنتخب عبارة عن تقلص عضلي ، عقب استبداله في مباراة تنزانيا الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

أضاف أبو العلا أن عمر كمال سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية وسيكون جاهزا  لمباراة موزمبيق.

صفقة عمر كمال عبد الواحد حتحوت هاني حتحوت عمر كمال عبد الواحد منتخب مصر الأول لكرة القدم مودرن فيوتشر

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