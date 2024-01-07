بالأسماء | شوبير يكشف الستار عن صفقات الأهلي الشتوية

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق عن التطورات الأخيرة في ملف الصفقات داخل صفوف نادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال شوبير فى تصريحات إذاعية " أن النادي الأهلي بصدد حسم التعاقد مع الثنائي عمر كمال عبدالواحد، لاعب مودرن فيوتشر، والفلسطيني وسام أبوعلي، مهاجم فريق سيريوس السويدي.

وتابع شوبير: "لو حسم الأهلي ضم عمر كمال ووسام أبوعلي مش هيضم حد تاني؟ هيكتفي بالصفقتين دول في موسم الانتقالات الشتوية الجاري".

وأَضاف شوبير: "إيه ده يعني الأهلي مش هيضم سرد باك؟ مفيش أي مدافع في الشتاء جديد، ومستر كولر قال عندي خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعدد كبير من اللاعبين".