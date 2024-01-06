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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب مصري دولي.. موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الجديدة.. تفاصيل

صدى البلد

كشفت مصدر داخل نادي موردن فيوتشر عن موعد إعلان النادي الأهلي عن أولى صفقاته الشتوية، بعد إتمام التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر

وأكد المصدر، أن رئيس النادي وليد دعبس سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادي الأهلي بشكل رسمي، بعد إتمام الأمور المالية والتعاقدية بشكل كامل.

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وأضاف المصدر أن الإعلان الرسمي عن صفقة عمر كمال عبد الواحد من المتوقع أن يتم يوم الاثنين المقبل، حيث وقع اللاعب على عقود انتقاله إلى النادي خلال الأيام الماضية. 

وأشارت التقارير إلى أن صفقة انتقال عمر كمال تتضمن  انتقال صلاح محسن ومحمد عبد الله وأحمد خالد كبابا، ثنائي الأهلي مواليد 2005.

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