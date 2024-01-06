نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

في الساعات الحالية، يشهد الوضع محاولات من جانب صلاح محسن، نجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، لفسخ عقده خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يأتي هذا القرار من صلاح محسن بعد تأكيد رغبة مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، في عدم استمراره، وحسب التقارير، فإن صلاح محسن يسعى إلى الرحيل من الأهلي للبحث عن فرصة للمشاركة الأكبر في المباريات وتحقيق التطور الشخصي.

عطل صفقة عمر كمال

كشف الإعلامي أمير هشام، أن صلاح محسن أوقف صفقة عمر كمال بعد أن كان الأهلي يمهد للإعلان عن الصفقة وذلك بسبب تمرد صلاح محسن ورفضه الدخول الصفقة التبادلية والرحيل لفيوتشر.

وتشير تقارير صحفية، أن صلاح بعد يأسه من الرفض الانتقال لفيوتشر، يسعي لفسخ تعاقده لينتقل بعد ذلك بشكل حر لأي نادي يرغب فيه.