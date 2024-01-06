الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

كشفت تقارير صحفية، أن نادي الزمالك يسعى للتعاقد مع هشام صلاح من صفوف الاتحاد السكندري، وذلك ضمن صفقات فترة الانتقالات الشتوية.

وأكدت التقارير، أن نادي الزمالك حصل على توقيع الظهير الأيمن هشام صلاح من صفوف الاتحاد السكندري، حيث كان النادي الأهلي مهتمًا أيضًا بالتعاقد مع هشام صلاح، ولكن يبدو أن الزمالك قد أظهر اهتمامًا قويًا بهذه الصفقة.

يأتي اهتمام الزمالك بصفقة هشام صلاح حيث انه من أميز اللاعبين في الجبهة اليمني ويعد نجاح الزمالك في ضم اللاعب ضربة قوية حيث تعتبر بمثابة صفقة الموسم، يتطلع الزمالك إلى ضم هشام صلاح خاصةً بعد ابتعاد عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، عن انضمامه للفريق.

تأكد للمسؤولين في الزمالك أنه من الصعب حسم صفقة عمر كمال لصالح الفريق، مما دفع الفريق إلى التحرك بقوة في مفاوضات ضم هشام صلاح، خاصةً بعد حل أزمة القيد وفتح الباب لضم اللاعب.

وأكد مهيب عبد الهادي، خلال تصريحات تلفزيونية،:"أول صفقات الزمالك في يناير هي الظهير الأيمن هشام صلاح لنادي الاتحاد السكندري، مؤكدا :"اللاعب وقع للزمالك بالفعل".

وتابع مهيب،:" نادي الزمالك أبرم صفقة تبادلية مع البنك الأهلي يتم من خلالها رحيل محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك وناصر منسي مقابل عودة أسامه فيصل ومبلغ مالي من البنك الأهلي".

وأكمل:" الزمالك يسعي لتدعيم صفوفه خاصة بعد التوصل لتسويه مع سبورتنج لشبونة وحل أزمة القيد، مضيفا:" الزمالك لديه لاعب شاب يلعب في مركز الظهير الأيمن ومعار لنادي الجونة وسيعود أيضا خلال يناير".