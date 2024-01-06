عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

كشفت تقارير صحفية، أن نادي الزمالك يسعى للتعاقد مع هشام صلاح من صفوف الاتحاد السكندري، وذلك ضمن صفقات فترة الانتقالات الشتوية.

txt

إمام عاشور سبب ورطة الأهلي في صفقة المهاجم الجديد.. تفاصيل

txt

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

وأكدت التقارير، أن  نادي الزمالك حصل على توقيع الظهير الأيمن هشام صلاح من صفوف الاتحاد السكندري، حيث كان النادي الأهلي مهتمًا أيضًا بالتعاقد مع هشام صلاح، ولكن يبدو أن الزمالك قد أظهر اهتمامًا قويًا بهذه الصفقة.

يأتي اهتمام الزمالك بصفقة هشام صلاح حيث انه من أميز اللاعبين في الجبهة اليمني ويعد نجاح الزمالك في ضم اللاعب ضربة قوية حيث تعتبر بمثابة صفقة الموسم، يتطلع الزمالك إلى ضم هشام صلاح خاصةً بعد ابتعاد عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، عن انضمامه للفريق.

تأكد للمسؤولين في الزمالك أنه من الصعب حسم صفقة عمر كمال لصالح الفريق، مما دفع الفريق إلى التحرك بقوة في مفاوضات ضم هشام صلاح، خاصةً بعد حل أزمة القيد وفتح الباب لضم اللاعب.

وأكد مهيب عبد الهادي، خلال تصريحات تلفزيونية،:"أول صفقات الزمالك في يناير هي الظهير الأيمن هشام صلاح لنادي الاتحاد السكندري، مؤكدا :"اللاعب وقع للزمالك بالفعل".

وتابع مهيب،:" نادي الزمالك أبرم صفقة تبادلية مع البنك الأهلي يتم من خلالها رحيل محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك وناصر منسي مقابل عودة أسامه فيصل  ومبلغ مالي من البنك الأهلي".

 

وأكمل:" الزمالك يسعي لتدعيم صفوفه خاصة بعد التوصل لتسويه مع سبورتنج لشبونة وحل أزمة القيد، مضيفا:" الزمالك لديه لاعب شاب يلعب في مركز الظهير الأيمن ومعار لنادي الجونة وسيعود أيضا خلال يناير".

 

الاتحاد السكندري الانتقالات الشتوية الزمالك النادي الأهلي هشام صلاح تصريحات تلفزيونية سبورتنج لشبونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

موضوعات متعلقة

منتخب مصر يخوض تدريبا صباحيا استعداداً لودية تنزانيا غداً .. صور

إمام عاشور سبب ورطة الأهلي في صفقة المهاجم الجديد.. تفاصيل

محمد شريف يثير الجدل: موسيماني أفضل من كولر وإمام عاشور أحسن من زيزو

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

الزمالك اليوم.. رحيل ثنائي الفريق و3 صفقات جديدة وحل أزمة القيد

ريال مدريد أبرزها .. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

سؤال لـ محمد شريف: ممكن تروح الزمالك؟.. إجابة غير متوقعة من اللاعب

تطور عاجل| الزمالك يعلن مفاجأة سارة لجماهير القلعة البيضاء

ترشيحاتنا

ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ .. اعرف المواعيد

مراسل "القاهرة الإخبارية": بايدن استغل ذكرى اقتحام الكونجرس لتشويه صورة ترامب

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

الأوقاف: ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الحسين في ثوب جديد خلال شهر رمضان

الجيش الأردني يكشف تفاصيل تصفية مهربي المخدرات في سوريا

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصفح الموبايل والكمبيوتر قبل النوم يعرضك للإصابة بأخطر الأمراض

نشرة المرأة والصحة| نيرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة.. وجمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن إنقاذ عماد الدين أديب

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول يوميا

احذر | ماذا يحدث للجسم عند ارتداء الجوارب أثناء النوم؟

فيديو

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ