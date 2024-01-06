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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يخوض مرانا على أفكار خططية لتصحيح الأخطاء

صدى البلد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية قوية في نهاية المران الذي أقيم ظهر اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وشهدت التقسيمة الفنية التي قادها معتمد جمال المدير الفني وأحمد مجدي المدرب المساعد، تطبيق العديد من الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها .

وحرص الجهاز الفني على منح اللاعبين التعليمات الفنية باستمرار خلال التقسيمة بالإضافة إلى تصحيح الأخطاء.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .

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