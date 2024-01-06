إمام عاشور سبب ورطة الأهلي في صفقة المهاجم الجديد.. تفاصيل

أكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أن القيمة العالية لصفقة انتقال إمام عاشور من فريق ميتلاند الدنماركي إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، تسببت في ارتفاع المطلوب من نادي سيريوس السويدي للموافقة على رحيل مهاجمهم الفلسطيني وسام أبو علي للانضمام إلى الفريق الأحمر.



وقال عبد الجواد في تصريحات لبرنامج «الهدف» عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»: «بعض الوسطاء تدخلوا من أجل رفع قيمة الصفقة على الأهلي، فقالوا لمسؤولي سيريوس السويدي، كيف تبيعوا وسام أبوعلي مقابل مليون و600 يورو، وهو أهم نادي في أفريقيا».

وأضاف عبد الجواد أن النادي السويدي في البداية كان يتحدث عن مبالغ معقولة للاستغناء عن وسام أبو علي، ولكن بعد أن تدخل بعض الوسطاء وأشاروا إلى القيمة العالية التي دفعها الأهلي لضم إمام عاشور، ارتفعت مطالب النادي السويدي المادية، مؤكدا الحديث في البداية كان يدورحول مليون و600 الف يورو او مليون و800 الف بالكثير ولكن بعدما لفت الوكلاء نظر النادي السويدي لما دفعه الأهلي لفريق ميتلاند الدنماركي أصر نادي سيريوس علي مبلغ 3 مليون دولار.