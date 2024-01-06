عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور سبب ورطة الأهلي في صفقة المهاجم الجديد.. تفاصيل

إمام عاشور
إمام عاشور

أكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أن القيمة العالية لصفقة انتقال إمام عاشور من فريق ميتلاند الدنماركي إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، تسببت في ارتفاع المطلوب من نادي سيريوس السويدي للموافقة على رحيل مهاجمهم الفلسطيني وسام أبو علي للانضمام إلى الفريق الأحمر.

txt

نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

txt

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

txt

محمد شريف يثير الجدل: موسيماني أفضل من كولر وإمام عاشور أحسن من زيزو

txt

الزمالك اليوم.. رحيل ثنائي الفريق و3 صفقات جديدة وحل أزمة القيد


وقال عبد الجواد في تصريحات لبرنامج «الهدف» عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»: «بعض الوسطاء تدخلوا من أجل رفع قيمة الصفقة على الأهلي، فقالوا لمسؤولي سيريوس السويدي، كيف تبيعوا وسام أبوعلي مقابل مليون و600 يورو، وهو أهم نادي في أفريقيا».

وأضاف عبد الجواد أن النادي السويدي في البداية كان يتحدث عن مبالغ معقولة للاستغناء عن وسام أبو علي، ولكن بعد أن تدخل بعض الوسطاء وأشاروا إلى القيمة العالية التي دفعها الأهلي لضم إمام عاشور، ارتفعت مطالب النادي السويدي المادية، مؤكدا الحديث في البداية كان يدورحول مليون و600 الف يورو او مليون و800 الف بالكثير ولكن بعدما لفت الوكلاء نظر النادي السويدي لما دفعه الأهلي لفريق ميتلاند الدنماركي أصر نادي سيريوس علي مبلغ 3 مليون دولار.

إبراهيم عبد الجواد الانتقالات الصيفية الاعلامي إبراهيم عبد الجواد أون تايم سبورتس انتقال إمام عاشور النادي الأهلي الفلسطيني وسام أبو علي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

بعد ساعات من طرح شهادات 27%| مفاجأة سارة في سعر الذهب والدولار

ترشيحاتنا

بلومبيرج تكشف عن سعي واشنطن لتوريط دول أخرى في حكم غزة

إمام عاشور سبب ورطة الأهلي في صفقة المهاجم الجديد.. تفاصيل

الأكثر شيوعًا بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن مرض الربو

نصر الله لا يهددنا من فراغ.. صحيفة عبرية تكشف تقديرات الجيش الإسرائيلي لقدرات حزب الله العسكرية

مرسيدس CLA 180 موديل 2023 للبيع بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

النائب مجاهد نصار الخضراوي على توفير منفذ لبيع السكر بأسعار مخفضة بميت نما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: تناول الكاكاو بكثرة يحميك من مرض قاتل

بسعر صادم.. اعرف ثمن بدلة هاندا أرتشيل السوداء

ارتداه كريستيانو رونالدو.. سعر جاكيت محمد رمضان في الرياض يتجاوز 80 ألف جنيه

برقم خرافي.. سعر فستان أسماء إبراهيم يثير الجدل

فيديو

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

بسبب أزمة الطيار.. حقيقة القبض على محمد رمضان لتنفيذ قرار حبسه 

خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ