الزمالك اليوم.. رحيل ثنائي الفريق و3 صفقات جديدة وحل أزمة القيد

زف الإعلامي مهيب عبد الهادي، مفاجأة عن أزمة القيد في نادي الزمالك، مضيفا:"بشري لنادي الزمالك أزمة القيد خلاص أوشكت علي الإنتهاء.

وأضاف مهيب خلال تصريحات تلفزيونية،:"أول صفقات الزمالك في يناير هي الظهير الأيمن لنادي الاتحاد السكندري، مؤكدا :"اللاعب وقع للزمالك بالفعل".

وتابع مهيب،:" نادي الزمالك أبرم صفقة تبادلية مع البنك الأهلي يتم من خلالها رحيل محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك وناصر منسي مقابل عودة أسامه فيصل ومبلغ مالي من البنك الأهلي".

وأكمل:" الزمالك يسعي لتدعيم صفوفه خاصة بعد التوصل لتسويه مع سبورتنج لشبونة وحل أزمة القيد، مضيفا:" الزمالك لديه لاعب شاب يلعب في مركز الظهير الأيمن ومعار لنادي الجونة وسيعود أيضا خلال يناير".