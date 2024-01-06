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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطور عاجل| الزمالك يعلن مفاجأة سارة لجماهير القلعة البيضاء

صدى البلد

كشف حسام المندوه الحسيني، أمين صندوق نادي الزمالك، عن مفاجأة لجمهور الزمالك بشأن حل أزمة القيد خلال الانتقالات الشتوية.

وأكد المندوه ، خلال تصريحات تلفزيونية : " قرب حل المشكلة خلال الفترة الحالية، مضيفا: " في أخبار قريب جدا هتفرح جمهور الزمالك وتزيد ثقتهم في مجلس الإدارة".

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وأضاف المندوه: " نحتاج رقم مالي كبير ولكن نطمئن الجماهير لدينا مفاوضات مع الأطراف الأخري وقريبا سننهي ملف المدرب الجديد ونعقد صفقات جديدة.

وأشار المندوه، إلى أن عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة هو المكلف بملف حل أزمة القيد ويقوم بجهود كبيرة وقريبا أخبار تسعد الزملكاوية.

حسام المندوه حسام المندوه الحسينى جمهور الزمالك أمين صندوق نادي الزمالك نادي الزمالك عمرو أدهم

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