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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

صدى البلد

يتطلع نادي الزمالك للحصول على حق رعاية إمام عاشور من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث يسعى للحصول على 5% من قيمة الصفقة التي انتقل فيها إمام عاشور إلى النادي الأهلي. 

يتم توزيع هذا الحق على الأندية التي لعب لها اللاعب في الفترة من 12 إلى 23 سنة. 

قيمة حق الرعاية المتوقعة للزمالك تصل إلى 22.5 ألف دولار أو ما يعادل 692,890 جنيه مصري.

من المتوقع أن يتلقى مسئولو النادي الأهلي مكافأة الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية الذي أُقيم مؤخرًا في جدة. 

يُنتظر أن يتواصل النادي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتلقي المكافأة التي تبلغ 2.5 مليون دولار، وتعادل تقريبًا 77 مليون جنيه.

كان الأهلي قد حقق الميدالية البرونزية بعد فوزه على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث.

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بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

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