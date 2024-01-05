2.5 مليون دولار.. خبر سار لجماهير الأهلي

يتلقى مسئولو النادي الأهلي مكافأة جديدة في الساعات الماضية بعد الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية الذي أُقيمت مؤخرًا في جدة.

وينتظر النادي الأهلي التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتلقي المكافأة التي تبلغ 2.5 مليون دولار، وتعادل تقريبًا 77 مليون جنيه.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.



ترتيب المجموعة الرابعة

1- الأهلى: 5 نقاط من ثلاث مباريات

2- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات

3- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات

4- شباب بلوزداد: 4 نقاط من 3 مباريات